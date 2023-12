Dizajnerka nakita iz Niša dobitnica bronzane nagrade na međunarodnom takmičenju

Dizajnerka nakita iz Srbije Jelena Dinić ostvarila je veliki uspeh na međunarodnom takmičenju dizajnera u Italji osvojivši bronzanu nagradu za svoju kolekciju nakita „De link“ (The Link).

Koliko je veliki Jelenin uspeh govori podatak da su na takmičenju učestvovali dizajneri iz preko 130 zemalja, sa više hiljada radova.

„De link je zapravo prsten izrađen od srebra, mada može biti izrađen i od nekog drugog plemenitog metala. On je neka moja ideja kako bih ja predstavila mesec i pretočila ga u neki predmet koji bi mogao svakodnevno da se nosi u obliku nakita“, objašnjava Dinić.

Dinić je kazala da je njena ideja pri izradi prstena bila da mesec izvuče iz svih kulturoloških konteksta. Želela je, dodala je, da predstavi svoje viđenje meseca kao simbola povezivanja kome se čovečanstvo vekovima divi. S obzirom da nema svoju radionicu, u susret joj je izašao vlasnik zlatare „MM Stanimirović“, tako da je u radionici te zlatare u Nišu izrađena nagrađena kolekcija.

„Sama razrada ideje je trajala mesecima. Svakako sam rešila da to bude mesec, ali je bilo pitanje u kojoj će to formi biti, da li će to biti prsten ili samo naušnice ili privezak i onda sam rešila da zapravo napravim prsten i da tu simboliku meseca i povezivanja vizuelno prikažem kroz kariku prstena koji je u obliku lanca, koji je sam po sebi simbol povezivanja“, istakla je Dinić.

U juvelirskoj industriji Jelena je više od 20 godina, a dizajniranjem nakita bavi se nešto više od 10 godina. Nagrada koju je dobila u Italiji dodatni joj je motiv da već počne da razmišlja o novim komadima nakita sa kojima bi mogla da se pojavi na nekom od sledećih takmičenja dizajnera.

Njena kolekcija „The Link“ za sada nije u komercijalnoj prodaji. Set je bio izložen na izložbi Muzeja dizajna na jezeru Komo u Italiji, a u digitalnoj formi se mogao videti i na izložbama u Kini i Indiji.

Prilog Kineske Medijske Grupe – CMG

(Beta)

