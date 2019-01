Donosimo vam listu najvećih muzičkih, filmskih i televizijskih najava za 2019.

View this post on Instagram

There are rumors going around that Adele may be joining the Spice Girls on stage on one of their concerts for their reunion tour! Thoughts? . . . . . . #Adele #adeleadkins #19 #21 #25 #beyonce #rihanna #ladygaga #arianagrande #nickiminaj #samsmith #cardib #kanyewest #lanadelrey #brunomars #britneyspears #shawnmendes #camilacabello #edsheeran #harrystyles #niallhoran #onedirection #kellyclarkson #pink #mariahcarey #jayz #demilovato #taylorswift #selenagomez #spicegirls