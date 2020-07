Džej Lo zapanjila svet seksi fotografijama (foto)

Lopezova izgleda fantastično na promotivnim slikama za svoju kolekciju obuće DSW.

Pedesetogodišnjakinja izgledala je senzacionalno odevena u dva komada garderobe životinjskog printa koji čini jakna s visokom kragnom i donji veš koje su uparene sa potpeticama na vezivanje iz njene nove linije proizvoda.

U fokusu modnih slika su pevačicine noge, a njeni dugački, vitki i preplanuli udovi su savršen „izlog“ za njen asortiman obuće.

Na fotografijama za par crnih čizama sa visokim štiklama, JLo leži na podu u crnoj poluprozirnoj mini haljini sa nogama dignutim uvis. Duga kosa viri iza nje, a jedna ruka joj stoji sugestivno na levom bedru, dok drugom miluje vrat.

Na drugoj fotografiji gde pozira za iste čizme, ona se drži na rukama i jednoj nozi dok je desna noga podignuta gotovo uspravno kao i njeni drugi delovi tela kako bi istakla razgolićene delove.

Pored svojih modnih projekata, Lopez je zauzeta i novom muzikom. Proteklog vikenda, ona je podelila fotografije sa zajedničkog snimanja sa kolimbijskim umetnikom Malumom (26).

#JenniferLopez is stunning as she poses for sexy photos pic.twitter.com/1GuMSsrIfi

— Telugu 69 (@69_telugu) July 17, 2020