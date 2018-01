Fotošop katastrofa o kojoj bruji ceo svet: Opra ima tri ruke, a Riz tri noge (foto)

12 extraordinary stars, one very momentous year. The 2018 Hollywood portfolio is here: https://t.co/6PfsFsPzK1 pic.twitter.com/MfRsp2y9Z3 — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

Riz Viterspun je od svojih fanova zatražila da je prihvate onakvu kakva je – i napravila šalu na najnoviju naslovnu stranu časopisa Veniti Fer (Vanity Fair), na kojoj izgleda kao da ima tri noge.

Glumica je jedna od 12 zvezda koje su se našle na naslovnici tradicionalnog Holivudskog izdanja prestižnog magazina, a autorka fotografija je čuvena Eni Lebovic.

Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon's third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) January 26, 2018

– Pa, pretpostavljam da sada svi znaju da imam tri noge. Nadam se da ćete me i dalje prihvatiti takvu kakva sam – napisala je Viterspunova na Tviteru

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

Pored ovog očiglednog previda, dogodio se još jedan. Naime, na jednoj od fotografija ‘iza kamere’, jasno se vidi kako Opra Vinfri ima čak tri ruke – dve koje drži na haljini, i jednu koju je obavila oko struka junakinje serije Nevine laži.

Forget Reese Witherspoon having 3 legs in Vanity Fair’s photo, Oprah has 3 hands in another 👋🏻 (She’s holding Reese) pic.twitter.com/ngZ4cFwRWK — Kaitlin Hatton (@HattonKaitlin) January 25, 2018

I slavna voditeljka je na Tviteru prokomentarosala ovo neprofesionalno editovanje fotografija, odgovorivši na tvit Viterspunove: – Ja prihvatam tvoju treću nogu, ako ti prihvatiš moju treću ruku -.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

Na kraju se oglasio i sam Veniti Fer, koji je objasnio da je ‘Rizina treća noga zapravo materijal sa njene haljine’, a Opra, po njihovim rečima, ne bi bila ono što jeste da nema tri ruke.