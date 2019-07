Ganuće vas: Novak i Jelena zapevali s klapom… (video)

Novak Đoković je posle osvajanja Vimbldona otišao sa suprugom Jelenom na odmor u Hrvatsku.

Grateful to spend quality and special time with Jelena in Croatia. Singing with klapa group from Korčula island. Wonderful experience. #iambetterattennis 🎼😃👌 pic.twitter.com/T5AndGDJJI

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 21, 2019