Georgina pozirala naga, grudi prekrila torbom od 2.000 evra (foto)

Manekenka Georgina Rodrigez, verenica fudbalera Kristijana Ronalda, ponovno pleni pažnju javnosti. Lepa brineta se fotografisala za magazin InStyle i to potpuno naga, držeći u rukama samo torbu.

Georgina je pozirala u poluležećem položaju, a vidljivo je da na sebi nema odeće. Gole grudi je prekrila luksuznom torbom brenda Guči, čija je cena skoro 2.000 evra.

U razgovor za modni časopis, Georgina je pričala o životu pre veze sa slavnim fudbalerom.

– Kad god mogu, trudim se da pomažem drugima i to me najviše zadovoljava. Znam kako je početi od nule i čekati kraj meseca. Saosećam s ljudima zbog svog skromnog porekla. Naporno sam radila i žrtvovala se, a svemir me nagradio najboljim mogućim: predivnom porodicom – ispričala je 27-godišnja manekenka.

