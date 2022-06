Glumac iz hit serije (24) ubio majku, planirao atentat i na kanadskog premijera (foto)

Kanadski glumac Rajan Grantam (24) javnosti je poznat po kratkoj cameo ulozi u Netfliksovoj hit seriji ‘Riverdale’, a vest o njemu u martu je šokirala fanove serije, ali i sve ostale. Naime, tada je priznao krivicu za ubistvo svoje majke Barbare Vajt, a navodno je planirao da ubije i kanadskog premijera Džastna Trudoa.

#Riverdale actor Ryan Grantham allegedly plotted to kill Canadian Prime Minister Justin Trudeau, pleads guilty to murdering his own mother.

🔗: https://t.co/iiyWFRNxZq pic.twitter.com/CAAUBstnwK

— Pop Crave (@PopCrave) June 16, 2022