Holivudska veza: Kladimo se da niste znali da su ovi poznati i slavni u srodstvu

Verovatno znate da je Džulija Roberts tetka Emi Roberts i da Kija Gerber preti da nadmaši karijeru svoje slavne majke Sindi Kraford. Međutim, postoje neke rodbinske veze za koje vrlo malo ljudi zna da postoje.

Jeste li, na primer, znali da su Barak Obama i Bred Pit rođaci? Evo deset najneverovatnijih porodičnih odnosa slavnih osoba.

Met Dejmon i Ben Aflek decenijama su najbolji prijatelji, ali su i u srodstvu. U New England Genealogical Society saznali su da su njih dvojica takođe rođaci u desetom kolenu. Rodoslovi obe porodici ukrštaju se u Engleskoj u 17. veku.

Prema istraživanju, Lady Gaga i Madona takođe su u rodu. Dve superzvezde su zapravo rođake u devetom kolenu. Navodno se ovaj porodični odnos razvio 1600. godine kada se francuski poljoprivredni par preselio u Kvebek.

Teško je poverovati, ali Džastin Biber i Rajan Gosling dele više od toga da su samo zvezde i da su rođeni u Kanadi. Naime, oni su rođaci u 11-om kolenu. Ali, Rajan nije jedini slavni rođaki Bibera. Pevač je takođe povezan s još dve slane Kanađanke, Avril Lavinj i Selin Dion, u jedanaestom, odnosno desetom kolenu.

Dakota i Ela Fening navodno dele plavu krvnu lozu s vojvotkinjom Kejt. Genealoška internet stranica Ancestry.com tvrdi da je otkrila da su sestre Fening bile u srodstvu s Edvardom III. On je pak unuk kralja Edvarda I, direktnog pretka vojvotkinje od Kembridža. Dakle, njih tri su takođe daleke rođake.

Ne moramo putovati tako daleko u prošlost s porodičnim odnosom između Džesike Kepšou i Stivena Spilberga. Naime, zvezda serije „Uvod u anatomiju“ je pastorka velikog filmskog reditelja. U redu, možda nisu u krvnom srodstvu, ali ipak dele istu porodicu.

Glumac Ralf Fajns (Voldemort iz Harija Potera) takođe ima plemenitu krv. Naime, glumac je osmi rođak nikoga drugoga do princa Čarlsa. Obojica potiču od Džejmsa II od Škotske, prenosi Miss7.

Congrats to former co-stars Hugh Grant and Thomas Brodie-Sangster on their 2021 #EmmyNoms . Love Actually is the cast that keeps on giving. pic.twitter.com/GO69yqHgFq

Britanci su već zajedno stali pred kameru u kultnom filmu “Zapravo ljubav” – filmu u kojem su svi nekako povezani sa svima drugima. U tom je slučaju Hju Grant bio ujak Brodiju Sangster. Tako je i u stvarnom životu, jer su njih dvojica rođaci u drugom kolenu.

Premda je Tom Kruz superzvezda, postoji još jedan član porodice koji je ostvario zavidnu glumačku karijeru: Tomov rođak Vilijam Mapoter. Mnogi ga znaju po ulozi Itana Romsa u filmu „Izgubljeni“. Mapoter takođe igra u pet filmova s rođakom Tomom, npr. „Nemoguća misija“ i „Vanilla Sky“.

Cousins – Glenn Close and Brooke Shields. Glenn isn't a short woman – so this gives you a sense of Brooke Shields' size! pic.twitter.com/6Lc6vBVDcP

Bruk Šilds ima vrlo poznatu tetu. Hm, ili Glen Klouz ima vrlo poznatu sestričinu. Zavisno od toga kako se posmatra. U svakom slučaju, dve vrhunske glumice povezane su jedna s drugom.

