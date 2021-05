Ima najbolji album: Pevač u 80. godini obara rekorde (foto)

Osamdesetogodišnji ser Tom Džouns postao je najstariji muški izvođač na vrhu britanske liste albuma „Top of the Pops“ zahvaljujući izdanju „Surrounded By Time“.

Velški pevač oborio je rekord koji je prethodno držao Bob Dilan, koji je 2020. godine sa albumom Rough and Rowdy Ways dostigao prvo mesto, u 79. godini, prenosi Inripendent.

Najstariji umetnik na vrhu britanske liste albuma je pokojna Vera Lin, čija je kolekcija najvećih hitova iz 2009. godine dospela na prvo mesto kada je imala 92 godine.

Govoreći za Official Charts Company, Tom Džouns je istakao da je oduševljen ovim uspehom.

Naravno da je bilo i šala na račun pevačke zvezde.

„Čestitam Tomu Džounsu! Da li bi Top of the Pops trebalo preimenovati u Top of the Grandpops?“, našalio se jedan korisnik Tvitera rimujući reč deka sa muzičkim pravcem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.