Izboden poznati glumac

Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı Hong Konglu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Çin'in Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı.