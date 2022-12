Jedna od najpoželjnijih domaćih glumica povukla se na vrhuncu karijere: Danas je u braku sa italijanskim političarem

Glumica Tatjana Pujin se proslavila krajem krajem osamdesetih i devedesetih filmovima „Sulude godine“, „Špijun na štiklama“, „Bolji život“, „Mi nismo anđeli“…

Važila je za jednu od najatraktivnijih jugoslovenskih glumica, a često je i snimala provokativnije scene, poput uloge medicinske sestre u serijalu filmova „Žikina dinastija“. Ipak, ona je početkom rata u Jugoslaviji nestala i otišla u Italiju gde udala za političara Đulijana Červinija.

Kako je rekla, naprasna odluka da se povuče iz domaće kinematografije uslovljena je političkom situacijom tih godina.

„Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, posle toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je posle toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. veku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju“, rekla je ranije za „Blic“.

Takođe, iznenadila je odlukom da ne želi da ima decu.

„Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala dece. Kao muškarci što to mogu, ne razumem zašto to ne bih mogla ja“, dodala je.

Njih dvoje nisu razmišljali ni o usvajanju deteta.

„Moj suprug i ja nikada o tome nismo razgovarali. Poslednjih godina dosta naših prijatelja je usvojilo decu, te smo uvideli koliki je to problem oko papira. Ima dosta asocijacija čiji sam član i gde pomažem deci s autizmom. Tako da mi je to što pomažem nadomestilo taj nedostatak“, kaže ona.

