Jedna od naših najlepših glumica pozirala bez šminke (foto)

„Nismo savršeni, i to nas upravo čini posebnim“.

Glumica Jelena Gavrilović (39) važi za jednu od najlepših domaćih glumica, a sada je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj možemo da vidimo kako izgleda bez trunke šminke.

U opisu slike je napisala:

„Kada sam izabrala glumu kao životno opredeljenje, svoj poziv, jedna od prvih vežbi na akademiji bila je „ja u datoj situaciji“. Na ovom putu po kom hodam… Na današnji dan imam 39 godina, bez obzira na to koliko se ugodno osećam da budem neko drugi, najteže mi je bilo da pronađem sebe, da prihvatim sebe… Ne bi trebalo svi da budemo isti, jer nismo. To nije zanimljivo ni na sceni, ni pred kamerom, ni u životu! Nismo savršeni, i to nas upravo čini posebnim“.

Na ovaj način je oduševila mnoge pratioce koji su joj pisali da izgleda „prelepo“ i „moćno“ i da je „prava diva“, „božanstvena“

