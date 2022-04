Jednom, dvaput ili više puta nedeljno – koliko seksa je zaista normalno?

Jeste li ikada razmišljali o tome koliko je zapravo normalno, u skladu s godinama, puta voditi ljubav? Ako jeste, a niste naišli na pravi odgovor, u nastavku se možete vrlo dobro informisati.

Mišljenja smo da nikada nije dovoljno, ali s godinama se i prioriteti menjaju i brojčano stanje skrivanja pod jorganom se kroz zajedničke godine menja.

Nije nužno da u tridesetima, ili pak četrdesetima broj seksualnih odnosa opada, nego se to više veže na godine koje su partneri proveli zajedno. Sasvim je normalno da se u ranijoj fazi veze vođenje ljubav svodi na svakodnevno pa i do više puta dnevno. Dok se kroz zajedničke godine taj broj nešto smanjuje. To pak nikako ne znači da partner vas ili vi partnera više ne privlačite, nego se vaši prioriteti menjaju.

Naučnici s Kinsey instituta objavili su zanimljivo istraživanje kojim su bile obuhvaćene sve starosne grupe od ranih dvadesetih, do kasnih četrdesetih i takođe partneri koji su kraće, ali i duže zajedno. Partneri koji su mlađi, ali i oni koji su kraće vode ljubav čak 122 puta godišnja. Odmah ispod njih dolaze oni koji se nalaze u tridesetim godinama i oni koji su malo duže zajedno, a broj koji njih krasi je 96 puta godišnje. Na trećem, ali niti malo nevažnom mestu su ispitanici u srednjim godinama (40+), oni se upuštaju u ljubavne igrice pod jorganom oko 69 puta godišnje.

Sudeći po statistici s godinama nam se prioriteti zaista menjaju, ali snažan osećaj ljubav prisutan je u svim starosnim skupinama bez obzira od toga koliko puta krevet budu zagrejan od strasti.

