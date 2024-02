Joko Ono proslavila 91. rođendan, poštovaocima poručila da zasade drvo i zamisle želju

Poželite nešto i zasadite jedno drvo, to je svojim poštovaocima danas, za svoj 91. rođendan poručila Joko Ono (Yoko), udovica jednog od četvorice Bitlsa – Džona Lenona (John Lennon).

Konceptualna umetnica, koju sa podsmehom neki mediji nazivaju naslavnijom nepoznatom umetnicom na svetu, zahvalila se preko svojih naloga na društvenim mrežama svima koji misle na nju i zajedno sa sinom Šon Ono Lenonom, otvorila sajt wishtreeforyokoono.com na kojem možete „okačiti“ svoje želje, i/ili donirati nešto novca za sadnju drveća, preko organizacije One tree planted.

Joko Ono je Džona Lenona upoznala na jednoj svojoj opskurnoj izložbi sredinom šezdesetih godina prošlog veka, na kojoj su posetici morali da se popnu na merdevine i zavire u rupu na plafonu, kako bi pročitali važnu poruku umetnice.

Jedan od onih koji su se popeli i pročitali poruku „Da“ (Yes), bio je i gitarista Bitlsa, koji je to shvatio doslovno i ubrzo se razveo od svoje dotadašnje supruge i otpočeo dugu i turbulentnu vezu sa umetnicom.

Nepravedno optuživana da je krivac za raspad Bitlsa 1970. Joko se godinama neuspešno borila za naklonost široke publike. Njen status u javnosti se sasvim promenio nakon atentata na Lenona 1980, nakon čega je postala masovno prihvaćena, pogotovo zbog činjenice da je kao jedina njegova naslednica bila veoma angažovana i kooperativna u otkrivanju i čuvanju nasleđa liverpulske četvorke.

Povodom majčinog rođendana Šon Ono Lenon je na svom profilu objavio i fotografiju oca, Džona Lenona, na kojoj nosi kuhinjsku kecelju sa natpisom Yoko Ono, kao i čestitku koju joj je uputio davne 1971. godine, sa porukom Snaga, mir i ljubav za Joko! (Power to Yoko, Peace to Yoko, Love to Yoko).

Lenon je inače svojoj japanskoj supruzi posvetio čitav niz izvanrednih pesama, od kojih je verovatno najnežnija „Oh my Love“, a najpoznatija „(Just like) Starting Over“.

Interaktivna izložba Muzika uma (Music of the Mind, koja je nastala na ideji Joko Ono iz 1996. godine, otvorena je pre nekoliko dana u Tejt Modern galeriji u Londonu, a trajaće sve do početka septembra.

(Beta)

