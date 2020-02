Kakav peh! Glumica pokazala više nego što je trebalo (foto)

Glumica Skarlet Johanson nedavno se pojavila na jednoj žurci, ali nije očekivala da će joj se dogoditi bilo kakav peh.

Ona važi za jednu od najlepše obučenih holivudskih dama i vodi računa o svakom detalju, ali se i njoj dešavaju pehovi.

Tako je Skarlet imala problem s kratkom haljinom koja je otkrila više nego što je trebalo.

Dok je glumica izlazila iz automobila paparaci su je fotografisali i zabeležili trenutak u kom se jasno vidi noga glumice s pocepanom čarapom.

Scarlett Johansson looking utterly FANTASTIC last night in Sheer Black tights (with a long ladder). pic.twitter.com/LN6KhQ4bgE

— Tranny Rachel (@TrannyRachel) February 3, 2020