Kako izgleda žena sa naučno dokazano najlepšim telom na svetu (foto)

Sve naše obline, nesavršenosti i ožiljci čine naša tela još posebnijima – po načinu na koji obeležavaju našu individualnost. A budući da su sva tela lepa i zaslužuju da ih u svakom trenutku hvalimo i volimo, ne samo da osećamo ljubav i divljenje prema sopstvenom telu, nego i prema telima drugih žena. Rezultati jednog istraživanja otkrivaju da je žensko telo, koje ljudi svih polova najviše vole, ono koje pripada modelu i glumici Keli Bruk.

Prema istraživanju sa Univerziteta u Teksasu, Bruk (40) ima ono što se smatra naučno najsavršenijim telom na svetu.

Naučnici su otkrili da idealno žensko telo ima visinu od 1,68 m, a obim grudi, struka i bokova iznosi 99 x 63 x 91 cm, što se skoro tačno podudara s merama glumice.

Uprkos činjenici da se smatra kako ima „naučno dokazano najlepše telo na svetu“, Bruk kaže da je nebrojeno puta bila žrtva podsmeha i sramoćenja tela tokom svog života. Na primer, kada je Bruk (čije je pravo ime Keli En Parsons) tokom leta 2017. na Instagramu objavila svoju fotografiju u bikiniju, ljudi su ostavljali zlobne komentare nazivajući je „kitom“ i optužujući je da se „ugojila“.

Bruk je svojim mrziteljima odgovorila na Tviteru: “Imam lepe i pametne ljude koji me prate na društvenim mrežama i s kojima volim da razgovaram! Neću dopustiti da me negativnost nekolicine zaustavi u objavljivanju.“

I have Lovely Smart people follow me on social media who i like talking with! I will not let the negativity of a few stop me sharing ✌🏻 https://t.co/EXzJ1MAlRP

— Kelly Brook (@IAMKELLYBROOK) July 31, 2017