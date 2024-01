Kenya Grace – Muzička senzacija koja je osvojila planetu ovog jula stiže na Petrovaradinsku tvrđavu!

Skromna oprema za snimanje u sobi, neosporni muzički talenat i moć društvenih mreža ispostavili su se kao formula njenog uspeha i lansirali je na vrhove vodećih svetskih top lista brzinom svetlosti. Debitantski singl „Strangers” učinio ju je svime samo ne strankinjom, sa preko pola milijarde strimova, više od tri miliona Instagram i TikTok videa, ali i upisivanjem u istoriju kao druge umetnice ikad koja se našla na vrhu liste najboljih singlova u Velikoj Britaniji izdanjem koje je u potpunosti samostalno kreirala. Njeno ime je Kenya Grace, a ovog jula slušaćemo je na EXIT festivalu!

Kenya Grace @ EXIT 2024

Život dvadesetpetogodišnjakinje zaposlene u tattoo studiju promenio se iz korena u samo nekoliko meseci. Snimci u kojima pravi muziku u privatnosti svoje sobe na MIDI kontroleru i mikrofonu stavili su je na tron Billboard Hot Dance/Electronic Songs liste na kojoj je ostala pet uzastopnih nedelja, doneli joj prvo mesto Shazam Dance Charta, treće mesto na globalnoj Spotify listi i plasman u top 5 na Billboard Global 200, a našla se i među nominovanim za BBC Radio 1 Sound of 2024. Tek nešto više od mesec dana nakon objavljivanja debitantskog singla „Strangers”, upisala se u istoriju kao druga umetnica ikada koja je osvojila vrh UK Singles liste izdanjem koje je samostalno napisala, producirala i izvela, što je pre skoro pola veka pošlo za rukom samo još Kate Bush sa kultnim singlom „Running Up That Hill (A Deal With God)”.

Kao tinejdžerka, Kenya Grace je pratila drum’n’bass scenu u Velikoj Britaniji, kolevci žanra, što je usmerilo njen zvuk. Krenula je da komponuje, snima i objavljuje kratke delove autorskih pesama na društvenim mrežama, a upravo „Strangers” je bila tačka prelaska njenog hobija u vrtoglavi globalni uspeh. Desetine, stotine, a zatim i stotine hiljada ljudi na društvenim mrežama delilo je kratki snippet pesme, a nezaustavljivi hajp širio se nedeljama uoči zvaničnog objavljivanja singla. „U trenutku kada su ljudi krenuli masovno da koriste pesmu za svoje videe i da mi pišu da žele da je objavim, ona nije bila gotova. Doslovno sam napisala samo refren” – prisetila se Kenya u jednom od intervjua.

Manje od pola godine kasnije, isečak pesme reprodukovan je neverovatnih tri miliona puta u snimcima na TikToku i Instagramu, a pesma broji više od pola milijarde strimova na različitim platformama. Njen talenat i strelovit proboj, ali i veštinu građenja i upravljanja sopstvenom zajednicom prepoznali su Nick Huggett i Nick Shymansky, profesionalci muzičke industrije koji su bili zaduženi za izgradnju karijera muzičkih ikona poput Amy Winehouse i Adele. To joj je donelo i prvi ugovor – i to prekookeanski, sa izdavačkom kućom Major Recordings, a upravo ovih dana saradnja je produbljena i ekskluzivnim administrativnim ugovorom na globalnom nivou za Warner Chappell Music.

Usledio je singl „Only In My Mind” koji se naslanja na trance zvuk, a zatim i, kako ju je nazvala, „tužna akustična verzija” pesme „Strangers”. Početkom decembra predstavila je još jedan žanrovski izlet – uk garage singl „Paris”, dok za ovu godinu najavljuje album – „mračan, melanholičan i inspirisan plesnom muzikom”. U međuvremenu, Kenya na svom Instagram nalogu nastavlja niz snippeta iz svoje sobe, deleći kreativne procese uz tizere onoga što će doneti i na predstojeći EXIT festival!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

