Ko bi rekao da je filmska diva: Anđelina sa decom u parku prodaje pseće kolačiće (foto)

Američka glumica Anđelina Džoli još jednom je pokazala da nije poput drugih zvezda.

Glumicu je u Los Anđelesu u parku za pse “uhvatila“ kolegenica, glumica Sara Ramos. Iako je fotografija snimljena u novembru prošle godine, Sara ju je objavila na društvenim mrežama pre dva dana.

Anđelina je na štandu zajedno sa svoje troje dece, 10-godišnjim blizancima Noksom i Vivijen i 12-godišnjom Šajlo prodavala organske pseće poslastice.

Sakupljeni novac od prodaje kolačića bio je namenjen udruženju „Hope for Paws“, koje se brine o udomljavanju napuštenih pasa.

I'm not sure why God chose me to tell this story but I have to fulfill my calling: a couple months ago I went to the dog park and saw Angelina Jolie selling organic dog treats. pic.twitter.com/SqAv0chMFr

— Sarah Ramos (@sarahramos) January 25, 2019