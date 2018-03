„Ko to tamo peva“ i „Andergraund“ sasvim slučajno povezuje jedna kultna scena (video)

Kultni film Slobodana Šijana „Ko to tamo peva“ prvobitno je trebalo da ima potpuno drugačiji kraj, ali kako je sniman u vreme kada je preminuo nekadašnji jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito, poslednja planirana scena nikad nije snimljena.

Scena je morala da sačeka petnaest godina kada je ubačena u jedan potpuno drugačiji film – „Andergraund“.

– Titova smrt nas je sprečila da završimo „Ko to tamo peva“. Imali smo u scenariju scenu, kada izađu ona dva dečaka iz autobusa, trebalo je se pojavi nekoliko životinja i da sve liči na scenu apokalipse. Direktor filma je bio u dogovoru sa vlasnikom cirkusa u Italiji, koji dolazi u Beograd i ima dresirane životinje. Umire Josip Broz, zabranjuje se ulaz svim strancima. Mi moramo da završimo film, i on se završava onako kako je završen. To što nije snimljeno kao kraj, to je početak „Andergraunda“ – ispričao je scenarista Dušan Kovačević u emisiji „Veče sa Ivanom Ivanovićem“.

Inače, smrt Josipa Broza Tita uticala je na nekoliko načina na snimanje filma „Ko to tamo peva“ koje je počelo 4. aprila 1980. i morao je da bude završeno za 21 dan.

Pre početka snimanja ekipa je dobila modernu kameru, tek nabavljenu za „Filmske novosti“, a namenjenu za snimanje poseta druga Tita širom sveta. Kamera je dobro radila posao, sve do 25. aprila.

Tog dana snimala se scena u kojoj Bata Stojković juri zeca u kojoj kaže: „Pustite mene, ja sam brži i spretniji“. Odjednom, na setu su se pojavila trojica ljudi u civilu, pokazala legitimacije i uzela kameru.

– Naime, fotografija koja nosi datum 26. april, pokazuje da smo tog dana snimali sa starom kamerom, jer nam je prethodnog dana oduzeta kamera „Filmskih novosti“ koja je bila namenjena snimanju Titovih putovanja. Očigledno je njegovo poslednje „putovanje“ počelo još 25. aprila, a ne četvrtog maja, kako je kasnije objavljeno – naveo je jednom prilikom reditelj Slobodan Šijan, a prenosi „Blic“.