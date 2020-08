Kraljevska porodica ovde izgleda presrećno, ali istina je mnogo mračnija (foto)

View this post on Instagram

"Cauchemar absolu" : les tensions entre Harry et William ont gâché les 70 ans du prince Charles Une anecdote de plus que l'on trouve dans Finding Freedom, la nouvelle biographie consacrée à Meghan et Harry. Des sourires de façade. Si l'on en croit la photo officielle partagée par la famille royale britannique en novembre 2018, les 70 ans du prince Charles se sont déroulés dans le meilleur des mondes. Une alchimie entre Meghan, Harry, William et Kate savamment orchestrée, assurent Omid Scobie et Carolyn Durand, les auteurs de Finding Freedom. "La photo officielle du 70e anniversaire du prince de Galles avec sa famille a été un 'cauchemar absolu' à planifier parce que ses fils ont soufflé 'le chaud et le froid' avec leur père", peut-on lire dans l'ouvrage paru le 11 août. En coulisses, les deux frères, plus distants que jamais, auraient rendu le moment plus que pénible cette journée-là, car ni l'un ni l'autre "n'ont fait beaucoup d'efforts pour se rendre disponibles". Un avant-goût de Megxit qui aura laissé des traces jusqu'à aujourd'hui.