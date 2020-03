Kraljica Elizabeta II postala četvrti monarh po dužini vladavine u istoriji

Kraljica Elizabeta II je 2017. postala prvi monarh u britanskoj istoriji koji je doživeo Safirni jubilej, odnosno proslavu 65 godina vladavine, a sada je i četvrti monarh po dužini vladavine u svetskoj istoriji.

Elizabeta II poglavar je 16 zemalja Komonvelt, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Jamajku, Papuu Novu Gvineju, Barbados, Bahame i još toliko drugih, mahom karipskih, zemalja. Na prestolu je već 68 godina i 35 dana, što je dva dana više od Pakala II, poznatog i kao Veliki, koji je upravljao majanskim gradom-državom Palenqueom u 6. veku nove ere. Ovim dostignućem, Elizabeta II je postala četvrti monarh u istoriji po dužini svoje vladavine, prenosi UNILAD.

Kraljica je 2015. prestigla svoju prabaku kraljicu Viktoriju, postavši britanski monarh s najdužom vladavinom. Kralj Luj XIV upravljao je francuskim prestolom do sad nenadmašene 72 godine i 110 dana, sve do svoje smrti 1715., svega četiri dana pre svog 77. rođendana. Prati ga tajlandski kralj Rama IX, koji je vladao 70 godina i 126 dana, od 1946. do svoje smrti 2016. godine. Na trećem mestu nalazi se Ivan II, knez Lihtenštajna. On je upravljao malom alpskom kneževinom od 1858. do 1929., odnosno, 70 godina i 91 dan. Nakon Luja XIV, njegova vladavina je najduža u istoriji Evrope.

Kraljica Elizabeta II 21. aprila puni 94 godine. Kada je stupila na presto 1952., u njenom krunskom posedu nalazile su se još i Južna Afrika, Pakistan i Šri Lanka, sada nezavisne države koje su odbacile monarhiju i prešle na republičko uređenje. Kraljica je 2017. postala prvi monarh u britanskoj istoriji koji je doživio Safirni jubilej, kao proslavu 65 godina vladavine.