Kristofer Nolan dobio Oskara za najbolju režiju za film Openhajmer

Reditelj Kristofer Nolan (Christopher) osvojio je večeras u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu Oskara za najbolju režiju za film „Openhajmer“ na 96. dodeli nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauke.

U toj kategoriji su bili nominovani Žistin Trije (Justine Triet) za „Anatomy of a Fall“, Martin Skorseze (Scorsese) za „Killers of the Flower Moon“, Jorgos Lantimos (Yorgos Lanthimos) za „Poor Things“ i Džonatan Glejzer (Jonathan Glazer) – „The Zone of Interest“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.