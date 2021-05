Ledi Gaga otkrila šokantne detalje, zatrudnela nakon silovanja

Pop zvezda Ledi Gaga odlučila je da prvi put u potpunosti otvori dušu i progovori o teškim trenucima u svom životu, pa je, između ostalog, ispričala i kako se osećala onog dana kada je saznala da je trudna nakon seksualnog odnosa na koji nije pristala.

Ledi Gaga je gostovala u prvoj epizodi serije o mentalnom zdravlju „The Me You Can“t See“ na kojoj na Apple TV+ zajedno rade Opra Vinfri i princ Hari, pa je tom prilikom otkrila mnoge stvari o svom psihičkom zdravlju, ali i stvarima koje dosad javnosti nisu bile poznate.

„Imala sam 19 godina i već sam bila u ovom biznisu kada mi je producent rekao da skinem odeću. Rekla sam ne i otišla, a onda su mi rekli da će uništiti sve što sam snimila. Nisu prestajali, a ja sam se smrzla i… više se ni ne sećam“, rekla je Ledi Gaga i nakon toga zaplakala.

Kako je dodala, donela je odluku da nikada neće otkriti ime producenta koji joj je to uradio i to samo iz razloga jer ne želi nikada više da vidi njegovo lice, preneo je portal Klix.ba.

„U jednom sam trenutku bila samo senka. Mislim da sedam godina nikome nisam rekla i nisam znala kako to sve da prihvatim. Nisam znala kako da sebe ne krivim jer sam sve vreme na sebe preuzimala krivicu. To je događaj koji me u potpunosti promenio i fizički i psihički“, navela je pevačica.

Nakon toga je otkrila kako je muzička industrija nasilna i opasna.

Opisala je i događaj nekoliko godina kasnije kada je zbog bola i otupljenosti koju je osećala, otišla u bolnicu, a iznanadilo je kada su joj doveli psihijatra.

„Prvo sam bila prepuna bola, a potom sam otupela, da bi nakon toga sedmicama bila bolesna. Onda sam shvatila da osećam isto onaj bol kao kada me osoba koja me silovala ostavila trudnu na uglu kod kuće mojih roditelja jer sam povraćala i bila bolesna. A sve to zato što sam bila zlostavljana. Bila sam zaključana mesecima u studiju“, istakla je.

Sva ta dešavanja su vodila do psihičkog sloma s kojim se borila i u trenucima kada se popela na pozornicu i 2019. godine preuzela Oskara za ulogu u filmu „Zvezda je rođena“ (The Star is Born).

„Imala sam pravi psihički slom i nekoliko godina nisam bila svoja. Imala sam ne znam ni sama koliko magnetnih rezonanci, rentgena i ultrazvuka mada ništa nisu pronašli, ali telo pamti“, ispričala je Ledi Gaga.

(Tanjug)

