Legendarnoj glumici ugasilli profil na sajtu za – upoznavanje

Glumica Šeron Stoun izjavila je danas da su joj blokirali profil na aplikaciji za upoznavanje Bambl.

Predstavnici ove platforme saopštili su da je nekoliko korisnika prijavilo njen nalog kao lažni profil, napisala je 62-godisnja holivudska zvezda na Tviteru.

„Hej Bambl, da li ste me izbacili? upitala je zvezda filma Niske strasti iz 1992, prenosi BBC.

Aplikacija Bambl spaja ljude u potrazi za partnerom na osnovu mesta gde žive.

Iz ove kompanije su odmah odgovorili da postoji samo jedna Stoun i da će ubrzo moći da se vrati u „kosnicu“, kako se nazivaju korisnici ove aplikacije.

There can only be one 👑 Stone. Looks like our users thought you were too good to be true. We’ve made sure that you won’t be blocked again. We hope that everyone in our community takes a sec to verify their profiles. (Catherine Tramell from Basic Instinct gets a pass today!)

— Bumble (@bumble) December 30, 2019