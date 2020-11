Megan Markl je upravo ušla u istoriju

Britanska vojvotkinja Megan Markl iskoristila svoje glasačko pravo i glasala na američkim predsedničkim izborima.

Megan je, kako navode američki mediji, glasala pre nekoliko dana dopisnim glasanjem jer je bila jako nestrpljiva. Ako se to službeno potvrdi, Megan ulazi u istoriju kao prva članica britanske kraljevske porodice koja je glasala na izborima, i to američkim, jer nije poznato da li je to ikada učinila Volis Simpson, vojvotkinja od Vindzora.

Bivša glumica je rođena Los Anđelesu i nakon udaje za princa Harija stekla je pravo da za nekoliko godina dobije i britansko državljanstvo, dok njen sin Arči ima dvojno državljanstvo – američko i britansko, te će moći da glasa na izborima u obe zemlje.

Nepisano je pravilo da članovi britanske kraljevske porodice ne glasaju na izborima u Velikoj Britaniji i nije im dopušteno da se mešaju u politiku.

Megan i Hari su ovo pravilo prekršili kada su napustili kraljevstvo ranije ove godine. Glumica je stalno pozivala Amerikance da izađu na izbore, a svoju netrpeljivost prema Donaldu Trampu nikad nije skrivala.

