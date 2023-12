Moć Mladog Meseca i neverovatni ekstatični ples po prvi put stižu u Novi Sad!

Nakon dva uspešna New Moon Ecstatic Cacao događaja u Beogradu koji su izazvali sveopšte oduševljenje publike, Ada Divine Awakening i EXIT festival 12. decembra po prvi put donose veče Mladog Meseca i ekstatičnog plesa u Novi Sad! Osećaj slobode, lepota i neverovatna moć ekstatičnog plesa, miris i ukus najkvalitetnijeg, čistog kakaa iz Gvatemale koji podiže životnu energiju i otvara srce, i sjajni DJ setovi ispuniće prostor SKCNS Fabrike i doneti jedinstvenu iskru nove životne energije svakom posetiocu. Publici sledi veče tokom kog će vladati fuzija slobode, svesnosti, ljubavi i snažne nove motivacije za unapređenje svakog segmenta življenja.

U utorak, 12. decembra, publika će imati priliku da iskusi i uživa u jedinstvenoj ADA energiji, uz moć svesnog provoda i doživljaja nesvakidašnjeg iskustva koje garantuje nove spoznaje. Već od 18 časova veče će započeti nezaobilaznom kakao ceremonijom koja umiruje, spušta telo i povezuje ga sa srcem, a sastavni deo ove drevne kakao ceremonije biće opuštajuća gong kupka u režiji magične Anike Petrović. Veče će zatim uploviti u svesni ples, jednu od najmoćnijih tehnika sa Ada Divine Awakening festivala, koja aktivira i podiže životnu energiju na najviši nivo, a kroz koju će sve posetioce povesti nezamenjiva Devi Mohan.

Nakon snažne aktivacije, svojom muzikom i glasom na put povezivanja sa slobodom i autentičnošću publiku će povesti magični duo Lava i Anamamanaa. Zatim će iz svesnog i osećajnog, uzemljenog i povezanog, energija večeri preći u potpuno slobodno ekstatično plesno putovanje koje će učiniti da se svaki pojedinac oseti nezaustavljivo. Za besprekorne ritmove koji će podržati ekstatični ples postaraće se dobro poznata novosadska DJ-ica Milana Nikić.

Ovu čarobnu noć pred nama vodiće ADA fasilitatorka, life coach i motivatorka – jedinstvena Jadranka Petrović. Ovo je prvi put da Ada Divine Awakening festival organizuje New Moon Ecstatic Cacao događaj u Novom Sadu što ga čini utoliko posebnijim. Tokom svoje tri godine postojanja ADA festival je okupio mnoštvo svesnih individualaca koji se prepoznaju po želji da žive iskrenije, srećnije i kvalitetnije. Transformacija je osnovna misija Ada Divine Awakening festivala i njegova moć pokazana je iznova i iznova kroz iskustva vernih posetilaca koji mu se vraćaju i šalju ljubav tokom cele godine. New Moon Ecstatic Cacao događaj savršeno je mesto za pravljenje prvog koraka ka ujedinjenosti u slobodi, miru, ljubavi i razumevanju, i odlična uvertira u sva iskustva koja posetioce čekaju na Adi Bojani od 13. do 18. septembra sledeće godine.

U ponudi su ulaznice za celovečernji program New Moon Ecstatic Dance događaja po ceni od 2.590 RSD, i ulaznice za svesni i ekstatični ples po ceni od 1.990 RSD. Ulaznice su dostupne na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.