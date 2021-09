Mračne tajne Roberta De Nira

Večiti šarmer i jedan od najboljih karakternih glumaca današnjice!

Njegova najnovija biografija koju je napisao Šon Levi nam otkriva da je glumac konzumirao opijate sa Džonom Belušijem i da je indirektno bio umešan u smrt svog dobrog prijatelja. Te i još mnoge zanimljivosti o životu i radu Roberta De Nira možete pročitati u biografiji koja sledi.

Detinjstvo

Američki filmski glumac, reditelj i producent Robert De Niro rođen je 17. avgusta 1943,godine u Njujorku. Majka mu se zvala Virdžinija De Niro i po zanimanju je bila slikarka, kao i njegov otac Robert De Niro stariji. De Nirovo poreklo ima i albanske, holandske, nemačke, francuske, irske i italijanske krvi. Iako je njegova majka bila ateista, on je odgajan kao katolik, mada nikada nije bio posebno naklonjen crkvi niti je praktikovao bilo koju veru. Kada mu je bilo samo dve godine, njegovi roditelji su se razveli, što je njemu teško palo kao i glasine da je njegov otac homoseksualac. O svom ocu, Robert de Niro je pre dve godine snimio dokumenatarni film u kojem je otvoreno pričao o svom odrastanju i svom ocu koji ih je napustio da bi mogao da živi sa drugačiji život.

Odrastao je na Menhetnu, gde su ga drugari zvali „Bobby Milk“ zbog njegovog svetlog tena. Pohađao je „Little Red School“, a po završetku majka mu nije dozvoljavala da sam izabere srednju školu koju želi već ga upisuje u srednju muzičku školu, koju on napušta sa trinaest godina i pridružuje se uličnoj bandi iz kraja u kome je odrastao. Sa punih osamnaet godina seli se u Pariz gde mu je tada živeo otac.

Učio je glumu u školi „Stella Adler“ i „Actor Studio Strasberga“. Glumački poziv i pohađanje ovih škola polako izvode Roberta na pravi put a on kreće i da putuje po svetu, kocentrišući se posebno na Evropu. Glumac je čak posetio i Srbiju, odnosno selo Čokot koje se nalazi u blizini Niša. On je toliko bio oduševljen Srbijom da je kasnije svojoj usvojenoj kćerki dao ime Drina.

Filmska karijera De Nira

Prvu značajniju ulogu popularni glumac dobija 1963. godine u filmu čuvenog Brajana De Palme „Venčanje“. Nakon toga imao je manje pozorišne i filmske uloge da bi svoj prvi veliki debi ostvario takođe u De Palminom filmu „Pozdravi“ 1968. godine. Uskoro zatim započinje saradnju sa čuvenim rediteljem Martinom Skorosezom. Film „Takstista“ je film koji ga je stavio na mapu.

1974. godine on dobija ulogu mladog Vita Korelonea u kultnom filmskom ostvarenju „Kum 2“ gde dobija svog prvog Oskara u kategoriji najbolji sporedni glumac. Nakon toga glumi u nekoliko filmova bolje produkcije i to uglavnom glumeći sociopate i kriminalce, a dugo vremena je trebalo da prođe da bi se okušao i u žanru komedije.

Tek osamdesetih godina on kreće da se angažuje u njima kako ga zbog uloga kriminalaca koje je uglavnom glumio publika ne bi identifikovala kao takvog. Jako je zanimljivo da sam glumac nije mislio da će se dobro osećati glumeći u komedijama kao ni da će mu te uloge prijati kao i one u ozbiljnijim filmovima.

De Niro je vrlo brzo dobio status jedne od najtraženijih zvezda u Holivudu.

Zbog uloge u filmu „Taksista“ on je proveo tri meseca taksirajući, a zbog uloge u „Razjarenom biku“ se ugojio čak 30 kilogama i izbrusio sve svoje zube.

Bio je nominovan za brojne nagrade, mnoge je i osvojio, a pored pomenutog Oskara najvažnije su „Oskar“ iz 1980. godine kada je dobio nagradu kao najbolji glavni glumac u filmu „Razjareni bik“ za koji je osvojio i Zlatni globus u istoj kategoriji.

Ljubavni život legendarnog holivudskog glumca

Pošto Robert važi za jednog od najvećih šarmera na glumačkoj svetskoj sceni tako nas i ne čudi veliki broj žena koje su bile sa njim. On se dva puta ženio. Prvi put sa Dijanom Abot 1976. godine sa kojom ima usvojenu ćerku Drinu i sina Rafaela. Njihov brak je se raspao 1988. godine, a Robertu nije trebalo dugo da započne vezu sa bivšim fotomodelom Tuki Smit sa kojom je dobio blizance Arona Kendrika i Džulijana Henrija i to uz pomoć „in vitro“ oplodnje.

Nakon raskida sa Smitovom, De Nira su povezivali sa brojnim lepoticama, a krajem 1997. godine bivša stjuardesa Grejs Hajtaure uspeva da ga odvede do oltara. Ubrzo bračni par dobija sina Eliona, a nedugo zatim zbog De Nirovog zapostavljanja porodice, Grejs podnosi zahtev za razvod braka koji nikada nije zvanično okončan. Njih dvoje su se kasnije i pomirili i ponovo otpočeli zajednički život.

Mračne tajne De Nira

Scenarista i reditelj Šon Levi 2014. godine objavio je biografiju pod nazivom: „De Niro: A life“ u kojoj opisuje mračni život koji je popularni glumac vodio.

Pored problema sa zavisnošću i agresivnošću, on je izneo detalje iz privatnog života o kojima se do tada ništa nije znalo. Levi u biografiji piše da je Robert bio veliki kokainski zavisnik, kao i to da je ta zavisnost rezultirala time da mu komičar Džon Beluši postane veliki prijatelj, pošto je i sam bio takođe veliki zavisnik. On takođe navodi da je De Niro indirektno kriv za Belušijevu smrt koja se dogodila 1982. godine kao posledica predoziranja.

Levi je istakao i mračni ljubavni život De Nira, gde ga opisuje kao površnog čoveka koji je koristio žene.

Uma Turman, Sibli Šepard i Naomi Kembel samo su neka od imena koja su spomenuta u biografiji i čiji su detalji veze sa Robertom izneti u javnost.

Zdravstevni problemi

Robertu je 2003. godine dijagnostiikovan rak prostate. Mnogi navode da je njegov stil života koji je bio prilično hedonistički zaslužan za to što je glumac dobio opaku bolest. Iako je rak jedna od najtežih bolesti, kod Roberta je otkrivena ranom stadijumu, tako je da je više opcija lečenja dolazilo u obzir. Zbog redovnih kontrola na koje je odlazio i primenjivanja adekvatnih terapija veoma brzo usledio je potpuni oporavak glumca.

Izreke i citati

Pored skandala koje pravi i talasanja javnosti, De Niro je poznat po svojim izrekama i citatima. Mi vam izdvajamo neke od njih:

“Imaćeš vremena za odmor kada budeš mrtav.”

“Naučio si dve najvažnije stvari u svom životu – nikada ne cinkari svoje prijatelje i uvek drži svoja usta začepljenima.”

“Strah nastaje kad se suočite s izazovom.”

“Moja definicija dobrog hotela ja da je to mesto u kome bih poželeo da ostanem.”

“Vreme prolazi, pa šta god hoćeš da uradiš – uradi to. Uradi to odmah, ne čekaj.”

„Jedna od stvari vezanih za glumu je da možete živeti tuđe živote, a da uz to ne plaćate cenu.”

„Ne postoji ništa ironičnije ili kontradiktornije od samog života.”

