Naduveno lice i izgubljeni pogled: Pevačica podelila šokantnu fotografiju iz prošlosti

Glumica i pevačica Džesika Simpson objavila je fotografiju na Instagramu i šokirala fanove neprepoznatljivim izgledom. To je fotografija snimljena pre četiri godine dok je Džesika imala problema sa alkoholom i uzimala tablete.

U svojim memoarima, 41-godišnjakinja je otkrila da je trezna od 2017. godine, a odlučila je da svima pokaže kako je izgledala u najtežim trenucima borbe sa zavisnošću. U roze trenerci i u zamračenoj prostoriji Džesika izgleda neprepoznatljivo, a njeno naduveno lice i zbunjen i pomalo izgubljen izgled zabrinuli su fanove.

„Ova osoba koja je sedela tog ranog jutra 1. novembra 2017. je neprepoznatljiva verzija mene. Imam još toliko toga da otkrijem i istražim o sebi. U tom trenutku sam znala da ću da pronađem svoje svetlo, da pobedim u svojoj unutrašnjoj bici i povratim samopouzdanje i hrabro krenem dalje“, napisala je Džesika i dodala da je morala da prestane da pije i da je čitavo to iskustvo za nju bilo vrlo iscrpljujuće.

„Nisam želela da gledam unazad sa žaljenjem i grižom savesti zbog bilo kog ličnog izbora do kraja mog života na ovom prelepšom svetu. Ne mogu da verujem da su prošle četiri godine! Osećam se kao da su možda prošle dve. Mislim da je to dobra stvar. Toliko je stigme oko reči ‘alkoholizam’ i te etikete alkoholičara. Pravi posao koji je trebalo da uradim jeste da prihvatim neuspeh, bol, slomljenost i samosabotiranje. Nije bio problem to što pijem, ja sam bila problem. Nisam volela sebe. Nisam poštovala sopstvenu moć i snagu. Danas se poštujem. Pomirila sam se sa strahovima i prihvatila delove svog života koji su tužni. Osećam da sam snažna i duhovno hrabra. Jako sam iskrena i veoma otvorena prema svima. Slobodna sam“, dodala je glumačka i pevačka zvezda.

U svojim memoarima je opisala kako je izgledala njena borba sa zavisnošću.

„Ubijala sam se alkoholom i tabletama. Prestati sa pićem bilo je lako jer sam bila ljuta na tu flašu. Bila sam ljuta na to kako me je alkohol otupio. Terapija nije bila tako lagana. Uz puno rada uspela sam da dopustim sebi da osetim traume kroz koje sam prošla“, priznaje Džesika.

Otkrila je i da je kao 6-godišnja devojčica doživela seksualno uznemiravanje. Ćerka njihovih porodičnih prijatelja ju je zlostavljala kada su delile krevet tokom poseta prijateljima.

„Počelo bi maženjem po leđima, a zatim bi prešla na stvari koje su bile krajnje neugodne“, priznala je Džesika, koja je o svemu ćutala.

„Htela sam da kažem roditeljima. Bila sam žrtva, ali sam se nekako osećala krivom“, rekla je. Ipak, kada je imala 12 godina, odlučila je da prizna roditeljima tokom jednog putovanja u automobilu. Njena majka je tada rekla ocu: „Rekla sam ti da se nešto događa“.

Njen otac je držao pogled na putu i ništa nije rekao, ali nakon toga nikada više nisu boravili u kući prijatelja njenih roditelja.

„Nikada više nismo boravili u toj kući, ali takođe nismo ni razgovarali o onome što sam im rekla u autu“, prisetila se Simpson, piše „Dejli mejl“.

