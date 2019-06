Najbolji drug mi je rekao da nikad neću pronaći ljubav: Oženio sam se njegovom majkom (foto)

Poznati jutjuber Dejvid Dobrik (22) šokirao je javnost kada se oženio majkom svog najboljeg prijatelja, koja je mnogo starija od njega.

My friend told me I would never find love and get married. So I flew to his moms house and married her on the spot. Now that same friend is my stepson. True love always wins pic.twitter.com/OQ3p0ONGkV

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) May 18, 2019