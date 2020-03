Najlepša ruska glumica skroz očarala Srbiju (foto)

View this post on Instagram

Segodnя v moem lюbimom gorode Belgrad na press konferencii po slučaю premьerы filьma ‘Otelь Belgrad’ ✨✨✨ Premьera sostoitsя zavtra! Sčastliva vnovь okazatьsя v prekrasnoй Serbii! 🇷🇸❤️🇷🇺 Danas u mom omiljenom gradu Beogradu na pres-konferenciji povodom filma “Hotel Beograd”. Premijera se dešava sutra! Srećna sam što imam priliku da ponovo posetim ovu prelepu zemlju! #hotelbeograd #beograd ❤️