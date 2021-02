Najseksepilnija baka na svetu otkrila tajnu mladalačkog izgleda (foto)

Đina Stjuart iz Australije svojim mladalačkim izgledom oduševljava pratioce na društvenim mrežama, a sada je otkrila kako uspeva tako dobro da izgleda iako je napunila 50 godina, a već je i baka.

Australijanki retko ko veruje kada kaže da ima 50 godina i da je baka. Mnogi je pitaju koja je tajna njenog izgleda, a ona uvek odgovara kako je zdrava ishrana jednako važna koliko i zdrav duh.

„Zaista verujem da je duh jači od materije. Najbolji savet je da pokušate da budete smireni. Znam koji su moji izvori stresa i trudim se da smanjim njihov uticaj na mene što je više moguće. Ukoliko se ipak nađem preplavljena situacijom ili doživim stres, u sebi pronađem mirno mesto i ponovno napunim baterije pre nego što krenem dalje“, objasnila je.

Đina, koja ima preko 300.000 pratilaca na Instagramu veruje u moć pozitivnog razmišljanja i eliminisanja negativnosti u životu. Osim što pozitivno razmišlja, ova baka redovno šeta, pije mnogo vode i pokušava da se zdravo hrani.

„Živim blizu plaže i volim bosa da šetam uz more svaki dan. Napravim 10.000 koraka dnevno, a to mi pomaže da održim dobro raspoloženje. Uz to pijem i puno vode i jedem antioksidanse. Borovnice su moje omiljeno voće“, rekla je.

Svoj 50. rođendan proslavila je u luksuznom restoranu, ali i tokom slavlja pazila je šta jede.

„Iz ishrane sam izbacila sav gluten i puno se bolje osećam od kada jedem puno manjih obroka sa zdravim namirnicama. Mislim da smo mi ono što jedemo, osećamo i mislimo. Sve to nas hrani na raznim nivoima svaki dan“, zaključila je Đina Stjuart.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.