Nakon 26 događaja u 2024, prestižnom evropskom nagradom EXIT započeo godinu velikog jubileja

EXIT festival sa snažnim zamahom ulazi u godinu velikog jubileja – nakon 26 događaja u osam zemalja krunisanih još jednim sjajnim izdanjem na Petrovaradinskoj tvrđavi u prošloj godini, EXIT je nedavno trijumfovao na Evropskim festivalskim nagradama, osvojivši The Take a Stand Award za kampanju „Živi uživo!“ (Life is Live!), sprovedenu u saradnji sa Unicefom.

Nakon dve nagrade koje je EXIT poneo za „Najbolji veliki evropski festival“ 2013. i 2017. godine, kao i titula koje su usledile 2015. za Sea Dance festival i 2019. za No Sleep, peto prestižno evropsko priznanje prati i rekordno interesovanje za jubilarno 25. izdanje Exita – prvi kontingent ulaznica razgrabljen je za samo devet minuta!

„EXIT je i u prošloj godini predvodio izvoz muzičke industrije Srbije. Stotine događaja koje smo organizovali u više desetina zemalja za četvrt veka postojanja, potvrđuju da je EXIT izrastao u globalni pokret koji transformiše živote i spaja srca publike od Evrope do Azije, preko Amerike i drugih krajeva sveta. Jubilej pred nama je velika inspiracija da napravimo kvantni skok i dodatno učvrstimo reputaciju jednog od vodećih festivala na svetu”, ističe osnivač i direktor Exita, Dušan Kovačević.

Svoj festivalski duh EXIT je preneo tokom godine kroz čak osam zemalja, od Srbije preko Nemačke, Holandije, Turske, zemalja Balkana sve do egzotične Indonezije, povezujući ih nezaustavljivom energijom i žurkama za pamćenje. Serijal muzičkih događaja u Srbiji protezao se od vrhova Kopaonika preko Niša do Novog Sada, gde je prošlogodišnje EXIT Starseeds izdanje okupilo više od 210.000 fanova, kao i Beograda, gde No Sleep ostaje upamćen kao najbrže rasprodata žurka u istoriji prestoničkog klabinga.

Kroz svoju platformu za razvoj talenata – EXIT Echosystem, EXIT je nastavio da podržava domaće mlade i perspektivne izvođače, koji su na putu ka svetskoj slavi obišli brojne zemlje širom planete. Među njihovim uspesima prednjači mlada novosadska DJ-ica i producentkinja Lanna, koja je sa više od 30 nastupa – uključujući rezidenturu u jednom od vodećih klubova na svetu Hi Ibiza, u španskoj prestonici klabinga, kao i Zamna Tulum u Meksiku, MDLBeast u Saudijskoj Arabiji i druge prestižne klubove i događaje u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, potvrdila status jedne od najbrže rastućih mladih zvezda globalne elektronske scene.

Najveća Exitova proslava tek sledi!

Prvih 25 potvrđenih imena koja stižu na Petrovaradinsku tvrđavu od 10. do 13. jula, obećavaju da jubilarno izdanje Exita donosi najveći spektakl do sada! Spisak izvođača predvode Sex Pistols, ikone punk pokreta, legendarni Tiësto, pionir EDM scene, kao i Eric Prydz, jedan od najuticajnijih producenata elektronske muzike.

Na glavnoj bini sa uzbuđenjem očekujemo i povratak britanskog dua Hurts, a ovaj jubilej obeležiće i 40 godina od prvog Live Aid koncerta, uz poseban nastup Boba Geldofa, lidera grupe The Boomtown Rats. Na mts Dance Arenu svetsku premijeru B2B seta donose techno dive Indira Paganotto i Sara Landry, a njima se pridružuju i DYEN, Nico Moreno, Džoni Midnajt Trio, Gloryhammer, The Drowns, Total Chaos, Meryl Streek, Dejan Milićević, Runy, uz još mnogo uzbudljivih performera čija imena tek stižu!

U ponudi se trenutno nalazi ograničena količina festivalskih ulaznica uz čak 60% popusta, kao i opcije smeštaja za sve zainteresovane posetioce na zvaničnom sajtu EXIT festivala.

(Beta)

