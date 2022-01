Napustila nas je Beti Vajt: Uz ove neobične navike doživela je 99. godinu

Poznata glumica Beti Vajt preminula je juče u 99. godini, samo nedelju dana pre nego što je trebalo da proslavi svoj 100. rođendan. A uz pomoć kojih principa je Beti uspela da doživi tako duboku starost?

Beti Vajt je imala bogatu karijeru, a i život, te joj mnogi zavide na brojnim uspesima. Igrala je glavne uloge u popularnim emisijama i serijama poput The Mary Tyler Moore Show, Golden Girls i Hot in Cleveland. I u svojoj 99. godini bila je duhovita, šarmantna, tražena kao i ranije, i to u industriji gde prvi znakovi starenja znače penziju preko noći. Šta je to što je održalo svih ovih godina?

Pozitivnost

U jednom intervjuu Beti je priznala da pogled na život kroz ružičaste naočare i te kako pomaže – toliko da se zapitala da li je to možda imalo uticaja na njenu dugovečnost.

„Uživajte u životu“, rekla je za Parade.

„Ističite pozitivno, a ne negativno. Zvuči tako otrcano, ali mnogi će ljudi izabrati nešto zbog čega će se žaliti, umesto da kažu: ‘Hej, to je bilo sjajno!’ Nije teško pronaći pozitivne stvari ako se potrudite.“

Votka

Beti je možda bila vedra, ali to ne znači da je živela život bez poroka. U stvari, otkrila je da smatra da je votka jedna od bitnijih stavki za dobar i srećan život.

U intervjuu sa Dejvidom Letermanom priznala je da svoje slobodno vreme uglavnom provodi igrajući se sa svojim životinjama, dodajući: „A votka mi je hobi.“

Viršle

Lekar vam je možda rekao da se klonite prerađenog mesa ako želite da živite duže, ali Beti se nikako nije slagala sa tim.

Zvezda je za Parade otkrila da su joj posle votke viršle sledeća najveća ljubav. U intervjuu za Harper’s Bazaar objasnila je da ne voli restriktivne dijete.

„Ne jedem ništa posebno. Pomfrit. Viršle, ako ih mogu nabaviti. A ne jedem ni puno za doručak. Poješću sendvič za ručak, a zatim kad dođem kući, Pontiak i ja popijemo votku sa ledom, i posle večeramo. Što se mene tiče, ne može bolje od toga“, rekla je Beti.

Smatrala se veoma srećnom

Beti je govorila da je nisu samo talenat i posvećenost doveli do duboke starosti – tvrdila je da ima izuzetnu sreću.

„Ja sam najsrećnija starica na planeti jer sam blagoslovena zdravljem i energijom“, rekla je za Bazaar.

„Nemam nikakvih tajni da otkrijem kako sam takva, ali ljudi mi stalno prilaze sa sjajnim projektima i ne mogu da odbijem.“

