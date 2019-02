Nastup o kome priča ceo svet: Bredli i Gaga izgledaju kao najzaljubljeniji par (video)

Trenutak o kojem se defnitivno najviše priča nakon sinoćnje dodele Oskara je izvođenje numere“Shallow” Lejdi Gage i Bredlija Kupera.

Između glumačkog para iz filma „Zvezda je rođena“ sevale su varnice tokom emocijama nabijenog nastupa i samo još dodatno potkrepile nagađanja da su pevačica i glumac hemiju s filmskog platna preneli i u privatni život.

Tokom pevanja razmenjivali su poglede pune nežnosti, a na kraju su se izgrlili i izljubili.

Iz publike je ovaj nastup posmatrala i glumčeva dugogodišnja devojka Irina Šajk, a glasine da između Kupera i Gage ima više od prijatejlstva dodatno je podgrejala i činjenica da je 32-godišnja pevačica nedavno okončala veridbu sa Kristijanom Karinom i šuška seda su za raskid krive emocije koje gaji prema Bredliju.

Thinking about how Bradley Cooper and Lady Gaga have to go back to their seats and act like they didn’t just eye fuck on stage in front of Irina pic.twitter.com/qL2vJwZq7U — Ria (@BarstoolRia) February 25, 2019

The way that Gaga and Bradley are looking at each other during this Shallow performance has cleared my skin and paid off my student loans #Oscars — ilana kaplan (@lanikaps) February 25, 2019

When they don’t charge extra for guac pic.twitter.com/hWykY8l1T1 — Jason Lipshutz (@jasonlipshutz) February 25, 2019

THIS IS THE MOMENT WE’VE BEEN WAITING FOR WE’RE OFF THE DEEP END WATCH AS WE DIVE INNNNN to a pool of our tears after watching gaga and bradley #oscars — annie (@helloannieblack) February 25, 2019

As one of the 99 people in the room who didn’t think Lady Gaga could do it, I thought that performance was amazing. #Oscars — Lindy Segal (@lindysegal) February 25, 2019