Nezaboravni glas koji je obožavala cela Jugoslavija: Tragična sudbina Silvane Armenulić

Silvana Armenulić bila je jedna od najvećih zvijezda Jugoslavije, koju su obožavali milioni.

Međutim, njen život tragično je okončan saobraćajnom nesrećom, kada je imala samo 37 godina. Silvanina smrt šokirala je mnoge koji su je voleli, a bila je obožavana ne samo zbog glasa, već i zbog načina odevanja, ponašanja i nesvakidašnje lepote.

„Smederevo, 10. oktobra 1976. godine. Oko 21.30 sati na magistralnom putu Beograd – Niš kod Kolara dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili Miodrag Jašarević, šef narodnog orkestra RTB-a, popularna interpretatorka narodnih pesama Silvana Armenulić i njena sestra Mirjana Barjaktarević“.

Ovako je glasila vest o smrti po mnogima naveće zvezde narodne muzike nekadašnje Jugoslavije.

Silvanino detinjstvo

Rođena je u Doboju 18. maja 1939. godine kao Zilha Barjaktarević, kćerka Hajrije i poslastičara Mehmeda Barjaktarevića. Bila je jedno od desetoro braće i sestara, a kao devojčici život joj nije bio lak. Kao dete obolela je od tada smrtonosne difterije i samo je čudom uspela da preživi, ali njen mlađi brat Hajrudin nije. Njihov otac je to jako teško podnro, zbog čega se odao alkoholu, a sav teret i pritisak odgajanja dece na sebe je preuzela njihova majka Hajrija.

Polazak u školu

Zilha se upisala u osnovnu školu 1947. godine. Njen talent za muziku bio je uočljiv nastavnicima, pa je počela da svira mandolinu, a ubrzo i da peva.

– Zbog svega što nas je snašlo maštala sam o danu kad ću se majci skinuti s vrata – pričala je Silvana svojevremeno.

Muzički počeci

Sa šesnaest godina Zilha se odselila kod svoje tetke u Sarajevo i počela da peva po kafanama. Zapazio ju je harmonikaš Ismet Alajbegović Šerbo, koji je, oduševljen njenim glasom, hteo da je priključi svom orkestru. Pošto je bila maloletna, za to joj je bilo potrebno odobrenje roditelja, koji su se u početku tome oštro protivili. Ipak, ona nije mogla da ide putem koji su joj oni odredili i to su ubrzo shvatili.

– Pa neka bude pevačica kad baš hoće – rekao je na kraju njen otac koji je u to vreme već digao ruke od svega.

Tako je u kafani Topola na Ilidži počela karijera najveće zvezde u istoriji jugoslovenske novokomponovane narodne muzike.

Teška iskustva

– Danas se naježim kad uđem u kafanu. Trebalo je izdržati neprijatnosti i poniženja. Ko nije bio među pijancima, ne zna koliko je to strašno. To govorim ja koja sam pevala u boljim lokalima, mogu da zamislim kako je onim pevačicama u raznim prčvarnicama gde ih većina gostiju gleda i sluša bez poštovanja – priznala je pevačica svojevremeno.

Brak sa Radmilom

Silvana je, poučena lošim iskustvima sa brojnim pijanicama sa kojima se susretala, odbijala mnoge udvarače, međutim, jedan joj je privukao pažnju, a ono što ju je fasciniralo bila je činjenica da on nikada ne pije ništa osim soka od maline. Posle nekoliko meseci zabavljanja, u jesen 1961. godine, Radmilo je zaprosio Silvanu. Venčali su se 26. oktobra, bez znanja roditelja. Posle sklapanja braka otišli su u kafanu Vidin kapija, da bi posle toga Radmilo odveo suprugu u roditeljski stan. Do tada ju je krio jer je kao jedinac iz bolje beogradske kuće strahovao da roditelji neće prihvatiti kafansku pevačicu za snahu. Međutim, oni su mu samo zamerili što je sve to krio od njih, što je ranije nije predstavio i pozvao ih na svadbu.

Veliki uspeh

Silvana je pevala narodnu muziku, sevdalinke i starogradske pesme. Najveći uspeh je postigla kada se pojavila u seriji “Ljubav na seoski način“ i tada je otpevala pjesmu “Šta će mi život“. Ploča sa ovom pesmom prodata je u preko 300.000 primeraka.

Tragedija

Desetog oktobra krenula je na koncert, a u automobilu sa njom bila je i njena sestra. Nesreća se dogodila na putu Beograd – Niš, kod mesta Kolari. Zajedno sa njom poginula je i njena sestra Mirjana (Merima) Barjaktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je i vozio automobil. Cila bivša Jugoslavija ostala je u šoku nakon smrti pevačice.