Nova serija šokirala gledaoce necenzurisanim scenama seksa (video)

Nova BBC-jeva serija Industry neprijatno je iznenadila gledaoce količinom scena seksa koju su videli u samo jednoj epizodi. Mnogi su primetili da likovi, ambiciozni pojedinci željni karijere u finansijama, manje vremena provode u odelima, a više potpuno goli.

Likovi iz serije nastale u koprodukciji s HBO-om šalju gole fotografije kolegama, imaju seks se u kuhinjama, završavaju u striptiz-klubovima – i to sve u samo jednoj epizodi.

Tokom sat vremena, koliko traje jedna epizoda, gledaoci su vidjeli nekoliko scena seksa pa serija već nosi naziv najeksplicitnije serije na TV-u. Drugi su je nazvali pornografijom i smatraju da je seksa u njoj jednostavno previše.

„Gledam seriju Industry i pitam se rade li ovi ljudi. Vidimo ih samo kako pričaju, imaju seks, drogiraju se i opet seks. Koja je poenta ovog?“ napisao je jedan gledalac.

Drugi je dodao da je seks prevladao nad bilo kakvom radnjom serije.

„Mogla je ovo da bude dobra serija koju bih pratio, ali ovo ne mogu da gledam“, dodao je.

