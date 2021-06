Novi fotošop blam Kim Kardašijan: Zbog ovog joj se sada svi smeju (video)

Javnost je do sada nebrojano puta optužila sestre Kardašijan da, često do neprepoznatljivosti, obrađuju svoje fotografije koje kače na društvene mreže, ali one za to ne haju.

Iako postavljaju nerealne standarde lepote koje ni same ne mogu da ispune, nedavno se pojavio snimak koji pokazuje da čak i oni koji su za to plaćeni, ponekad pogreše i u javnost puste nešto što nikako ne bi smeli.

Kim Kardašijan je snimila reklamu za svoju liniju steznika i donjeg veša pod nazivom Skims, u kojoj zavodljivo pozira oskudno obučena, dok prstom prelazi preko svojih oblina.

Ali, kako prst prelazi preko struka do stomaka, krivi se potpuno neprirodno, što je zapalo za oko korisnicima društvene mreže TikTok, te je video pregledan više od 28 i po miliona puta.

Mnogi su ponovo prozvali rijaliti zvezdu i optužili je da čak i reklami ne može da bude prirodna, a drugi se pitaju koje odobrio ovu montažu i pustio u etar reklamu, koju je kompanija brže bolje povukla.

