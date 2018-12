Oduševiće vas: Kevin je odrastao i ponovo je sam u kući (video)

‘Sam u kući’ je božićni klasik koji se redovno prikazuje u prazničnim danima, a sada je izašla nova reklama za Gugl Asistenta, koja će sigurno obradovati sve obožavaoce ovog popularnog filma.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 19, 2018