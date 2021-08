Ova uloga u „Srećnim ljudima“ pisana je za Laneta Gutovića, ali on je odbio

Vlastimir Đuza Stojiljković maestralno je odigrao ulogu Konte Maria Marka del Tintoreta Kavalijerija Di Santo Benedeta Dela Alta Adiđa ali malo ko zna da je rola ovog prevrtljivog „grofa“ zapravo bila napisana za Laneta Gutovića.

Scenarista Siniša Pavić mislio je na njega kada je stvarao ovu ulogu, koja je bila jedna od omiljenih u legendarnoj seriji „Srećni ljudi“.

– Lane je originalan, ali ne po svaku cenu. Bilo je trenutaka kad nije hteo da igra, da glumi, kad se bavio nekim biznisom, ali to je bila njegova ćud. Tako, recimo, nisam uspeo da igra Tintoreta u “Srećnim ljudima”. Mislio sam na njega kada sam to pisao, ali on mi kaže: “Ja sam sad u nekim drugim vodama”. Bio je u nekom selu, bavio se gajenjem životinja i bilo ga je teško nagovoriti. Onda smo uzeli Đuzu Stojiljkovića koji je bio briljantan, naravno, ali prvi izbor je bio Lane – rekao je jednom prilikom Pavić.

