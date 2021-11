Ovo nismo očekivali: On je najseksipilniji muškarac na svetu u 2021. godini

Svake godine američki magazin People tradicionalno bira najseksipilnijeg muškarca na svetu, a ovogodišnji izbor mnoge je iznenadio. I to prijatno. Prestižnu titulu poneo je glumac Pol Rad, zvezda Marvelove franšize „Ant-Man“ i apsolutni miljenik društvenih mreža.

„Dovoljno sam osvešten da znam da će se ljudi začuditi kada čuju da ste mene izabrali za ovo. Nije ovo lažna skromnost. Toliko je ljudi koji su ovu titulu trebali dobiti pre mene“, kazao je 52-godišnjak u intervjuu za People.

Obožavaoci Rada često u šali nazivaju vampirom, s obzirom na to da se fizički i nije previše promenio od 1995. godine i uloge u kultnoj komediji „Otkačena plavuša“, koja ga je proslavila.

Priznao je da se uopšte ne oseća kao seksi muškarac i da je njegova supruga Džuli Jeger bila šokirana kada je čula za njegovu novu titulu.

„Prvo je ostala bez teksta, ali nakon malo smeha i šoka samo je prokomentarisala: ‘Dobro su izabrali.’ To je bilo lepo od nje. Verovatno to nije mislila, ali šta drugo da mi kaže“, našalio se Pol, koji je u braku s Džuli već 18 godina.

U moru problematičnih holivudskih glumaca, Rad je jedan od retkih o kojima niko nema nijednu lošu reč. Kolege i saradnici ga hvale, a novinari jedva čekaju intervjue s njim.

„Prijatelji će me jako zezati zbog ovoga, ali tako i treba. Uživaću u ovome, praviću se važan. Napraviću i nove vizit karte. Ali prijatelji će me uništiti i tačno to očekujem od njih, zato i jesu moji prijatelji. Očekujem da mi se život promeni zbog ove titule. Nadam se da ću napokon biti pozvan na seksi večere s Džordž Klunijem, Bred Pitom i Majkl B. Džordanom. Možda ću i više vremena provoditi na jahtama“, zaključio je šaljivo Pol.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.