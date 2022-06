Ovoj glumici ponuđena je uloga Madone u biografskom filmu o kraljici popa (foto)

Glumici iz hit serije „Ozark“ Džuliji Garner ponuđena je uloga Madone u predstojećem biografskom filmu o pop ikoni, rekli su za Varajeti izvori upoznati sa projektom.

Garner je postala favoritkinja među više od deset glumica, dodao je jedan insajder, i mesecima se spekulisalo da je favorit za tu ulogu u projektu koji će Madona voditi sama kao rediteljka. Tim 28-godišnje glumice razmatra ponudu i očekuje se da će je prihvatiti, rekao je drugi izvor.

Kada je objavljeno da će snimati film o svom životu, Madona je rekla da se nada da će „preneti neverovatno putovanje na koje me je život odveo kao umetnika, muzičara, plesača – čoveka, koji pokušava da se probije u ovom svetu. U fokusu ovog filma uvek će biti muzika. Muzika me je održala, a umetnost me je održala u životu. Ima toliko neispričanih i inspirativnih priča i ko bi to bolje ispričao od mene. Od suštinskog je značaja da podelim vožnju rolerkosterom svog života sa svojim glasom i vizijom.”

