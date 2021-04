Ovu osobu su Megan i Hari optužili za rasizam

Optužbe za rasizam u kraljevskoj porodici koje su u eksplozivnom intervjuu izneli princ Hari i Megan Markl podigle su prašinu u celom svetu, a kako su njih dvoje odbili da imenuju osobu koja je pokrenula pitanje o boji kože njihovog sina Arčija, dugo se nagađalo o kome se radi.

Kontroverzna britanska autorka Lejdu Kolin Kembel tvrdi da je u pitanju princeza Ana, kraljičina ćerka, ali insistira da je Anin komentar pogrešno shvaćen i da se zapravo odnosio na brigu kako će se Megan uklopiti u kraljevsku porodicu.

„Hari je zbog spominjanja kulture shvatio da se tu radi o boji kože. Ana je izrazila brigu o posledicama dopuštanja da se neko takav uključi u kraljevsku porodicu i rekla da to neće izazvati probleme samo porodici, već i deci koja će nastati iz te veze. Hari je to odmah požurio da prenese Megan koja je to povezala s bojom kože. Radi se o osobi koja jedva čeka da pronađe problem tamo gde ga nema“, tvrdi Kembelova.

Kraljevska porodica, kao ni Medan i Hari za sada nisu komentarisali ove tvrdnje.

Podsećamo, Megan je u intervju rekla da Arčiju nisu želeli da daju titulu princa zbog zabrinutosti oko njegove boje kože.

Kembel je u svom podcastu Chatting with Lady C rekla da je došlo do nesporazuma jer se, tvrdi, komentar princeze Ane odnosio na kulturne razlike između Britanaca i Amerikanaca. To je, tvrdi, saznala od izvora iz palate.

„Nije bilo brige oko Meganine boje kože. Ana je bila zabrinuta da će doći do problema ako se taj brak dogodi i ako budu imali decu. Ne zbog Meganine boje kože, već zbog toga što je mislila da Megan neće biti u stanju da prihvati kulturne razlike“, ispričala je.

Dodala je da se Ana brinula da Megan „neće imati poštovanja prema instituciji i porodici u koju se udaje“.

„Niko nije kriv za rasizam, ali princeza Ana bila je prva koja je tvrdila da Hari ne bi trebao da oženi Megan jer ju je smatrala nestabilnom i pogrešnom osobom za to mesto i za ovu državu“, rekla je.

