Popularni strani medij izdvojio nastup sa Exita u top 10 najboljih u 2023. godini!

Uticajni svetski medij kada je u pitanju elektronska muzička scena, popularni EDM, predstavio je selekciju top 10 najboljih DJ setova u 2023. godini, a među njima se našao i nastup sa Exita!

U pitanju je nezaboravna tročasovna završnica ovogodišnjeg izdanja festivala na mts Dance Areni uz berlinski kolektiv Keinemusik, koji je emotivnim melodijama i tribalnim perkusijama pozdravio magični izlazak sunca nad Exitovim hramom elektronske muzike. Snimak nastupa na zvaničnom YouTube kanalu EXIT festivala trenutno je na prvom mestu u pretrazi kada je u pitanju ovaj popularni kolektiv, a sa već gotovo dva miliona pregleda očekuje se da će prevazići i njihov legendarni nastup na Burning Manu, koji im je doneo svetsku prepoznatljivost.

EXIT 2023 | Keinemusik live @ mts Dance Arena

„Vrhunska selekcija i besprekorni prelazi berlinskog kolektiva bili su u punom sjaju tokom izlaska sunca na ovogodišnjem Exitu, festivalu koji se održava na tvrđavi iz 18. veka u Srbiji“ – navodi se u članku na portalu EDM, u kom je predstavljeno 10 najboljih setova u 2023. godini iz celog sveta elektronske muzike. Svako ko je samo jednom osetio prve zrake sunca u ranim jutarnjim časovima, dok basovi iz zvučnika mts Dance Arene i dalje diktiraju ritam, zna da su to najmagičniji trenuci svakog Exita. Upravo takvo iskustvo na zatvaranju ovogodišnjeg izdanja festivala priredila je vodeća svetska house atrakcija, kolektiv Keinemusik, koji su u Exitovom hramu elektronske muzike kreirali soundtrack leta 2023.

Pored jedinstvene lokacije i atmosfere EXIT festivala, ono što je ovaj set posebno istaklo je i upotreba miksete sa efektima TEIL2 Revelo, koju je Rampa kreirao u okviru sopstvene hardverske kompanije TEILE, navedeno je na portalu EDM. U izboru top 10 najboljih setova u 2023. našla su se čak četiri izvođača koje smo imali prilike da čujemo na ovogodišnjem festivalu – Skrillex, Alesso, Chase & Status i Keinemusik.

Poznata prva 24 imena za EXIT 2024

EXIT 2024 na mts Dance Areni predvode najpopularniji DJ svih vremena, za mnoge i sam simbol ove profesije – Carl Cox, a pridružuju mu se veliki Bonobo, berlinska DJ zvezda i producent KlangKuenstler, Sama’ Abdulhadi, Barry Can’t Swim, Franky Wah i Mene! Na glavnu Tesla Universe binu stižu pop-rap ikone Black Eyed Peas, pokretačka snaga benda Rage Against the Machine Tom Morello i utemeljivač globalnog trap zuka Gucci Mane, ali i Kenya Grace, Iniko, Rudimental, John Newman, The Exploited, Dub FX, Willy William, Ian Asher i Steve Angello i Joker Out. Poznata su i prva imena Visa Fusion bine – grčki sastav Villagers of Ioannina City i češki synth-pop bend Lakeside X, dok žestoki zvuk na Explosive binu donose švajcarski thrash metal sastav Coroner i Nemesis!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

