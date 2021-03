Posle kanibalizma, glumac optužen i za silovanje: „Mislila sam da će me ubiti“

Armi Hamer je optužen za silovanje i nekoliko krivičnih dela zlostavljanja.

Posrnuli glumac, kog je prethodno nekoliko žena optužilo za kanibalizam i slanje pretećih poruka, navodno je 24-godišnju devojku po imenu Efi, seksualno i psihičku zlostavljao.

Glorija Alred, advokat žrtve, održala je konferenciju za medije na kojoj je navela da je njena klijentkinja bila u isprekidanoj vezi sa Hamerom od 2016. do 2020. godine, i da su njih dvoje tokom tog perioda razmenili veliki broj poruka i bili intimni mnogo puta.

„Armi Hamera sam upoznala na Fejsbuku 2016. kada sam imala 20 godina. Odmah sam se zaljubila u njega, veza je brzo napredovala i emocije sa obe strane su bile vrlo intenzivne. Kada se sada osvrnem na taj period, uviđam da je koristio mnoge manipulatorske taktike da bi me kontrolisao do tačke kada sam počela da se gubim“, opisala je svoje iskustvo Efi i dodala: „Testirao je moju lojalnost do trenutka kada je prešao sve granice i postao mnogo nasilniji. Maltretirao me je mentalno, emotivno i seksualno. 24. aprila 2017. godine Armi Hamer me je tokom četiri sata u Los Anđelesu nekoliko puta silovao, udarajući mojom glavom o zid, što mi je ostavilo modrice po licu. Takođe me je fizički zlostavljao na razne druge načine, bez mog pristanka“.

Žrtva je navela da je tokom pokušala da pobegne od glumca, ali joj on to navodno, nije dopustio. „Mislila sam da će me ubiti“, rekla je 24-godišnja devojka.

Glumčev advokat Endru Bretler je za ET naveo da Hamer odlučno odbacuje sve navode o zlostavljanju.

