Pred večerašnji nastup na Exitu, The Prodigy poručili: ,,Pravimo haos na sceni večeras, nemojte to p

Pred večerašnji nastup na Exitu, The Prodigy poručili: ,,Pravimo haos na sceni večeras, nemojte to propustiti!“

Jedna od najvećih grupa svih vremena i predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy stigli su u Srbiju! Večeras oko 23:30, nakon svečane ceremonije otvaranja, lansiraće se u EXIT Univerzum na Petrovaradinskoj tvrđavi, a nekoliko sati pred nastup fanovima su poručili: ,,Ljudi, spremite se. Tu smo, u Srbiji, uživo za sve vas i celu EXIT ekipu! Pravimo haos na sceni večeras, nemojte to propustiti!”

Veliki povratak na EXIT festival najavili su i na svom Instagram profilu video snimkom sa njihovog nastupa iz 2013. godine. Ispod objave napisali su kratko i jasno ,,Večeras smo hedlajneri na Exitu, EXIT je za nas kao drugi dom. Ova luda noć bila je pre 10 godina!”

Najuticajniji elektro-pank bend kreirao je muzičku istoriju, ceo jedan žanr, ali i obeležio odrastanje generacija širom sveta. The Prodigy su već od svog prvog nastupa u Srbiji postali apsolutni miljenici domaće publike, a da je ovakav odnos uzajaman govori i nestvarna količina ljubavi koju ovi velikani u svom srcu nose, kako za našu publiku, tako i za sam festival!

Upravo o tome nedavno je govorio i sam Liam Howlett u ekskluzivnom intervjuu uoči dolaska na Petrovaradinsku tvrđavu: ,,Zaista imamo posebnu vezu sa Exitom i ljudima tamo, volimo da sviramo na ovom festivalu, volimo ljude i podršku koju nam pružaju. Uvek kažemo da je EXIT nešto drugačije od ostalih festivala, uvek je poseban… Biće to noć za pamćenje!”

Gorki List Glavna bina spremna je za još jedan warrior dance uz „Firestarter“, „Breathe“, „Smack My Bitch Up“, „Voodoo People“, „No Good (Start The Dance)“, „Out Of Space“ i mnoge druge u novoj epskoj noći. EXIT festival jednostavno ne može početi bolje!

