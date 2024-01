Preminula pevačica Melani Safka, poznata po nastupu na Vudstoku

Melani Safka (Melanie), američka pevačica poznata samo kao Melani, koja je imala hit „Brand New Key“ i slavna po nastupu na čuvenom muzičkom festivalu Vudstok, umrla je u 77. godini, preneo je danas britanski list Gardijan na svom sajtu.

Njena deca su objavila njenu smrt na društvenim mrežama, opisujući je kao „jednu od najtalentovanijih, najsnažnijih i najstrastvenijih žena svog doba“.

Uzrok smrti nije naveden.

Rođena i odrasla u Kvinsu u Njujorku, Melani se probila u kasnim 1960-im posle nastupa u folk klubovima. Poznata po hrapavom glasu, koji se dopadao obožavaocima popa, Melani je izdala debi album „Born to Be“ 1968. godine.

Prvi put je naišla na uspeh u Evropi, a njen prvi album je ušao u top 10 najpopularnijih albuma u Francuskoj i Holandiji.

Zajedno sa Dženis Džoplin (Janis Jopin) i Džoan Baez (Joan), bila je jedna od samo tri solo pevačica na festivalu Vudstok 1969. godine.

„Nikad se nisam osećala kao hipi, nije mi ni dopadao taj izraz. Ako ništa drugo, bila sam predstavnik bit generacije (beat)“, rekla je ona.

Na Vudstoka je pokazala svoje vokalne sposobnosti izvodeći gospel pesmu „Lay Down“ (Candels in the Rain). Ta pesma je kasnije postala hit u Evropi, Kanadi i Australiji.

Poznata je i po verziji pesme „Ruby Tuesday“ britanskog rok benda „Roling stonsa“ (The Rolling Stones).

Poslednji album „Ever Since You Never Heard of Me“ snimila je 2010. godine.

