Preminuo i drugi sin slavnog muzičara: Pre dva dana pušten iz zatvora (foto)

Sin Nika Kejva, Džetro Lezenbi preminuo je iznenada u 30. godini. Godinama je bio zavisnik od narkotika, bio je iza rešetaka zbog napada na majku, a dva dana pre smrti je pušten iz zatvora uz kauciju, navodi Dejli mejl.

– Uz veliku tugu, mogu da potvrdim da je moj sin Džetro preminuo. U ovom trenutku porodica bi cenila privatnost – rekao je Nik Kejv.

Inače, Džetro je pušten pre dva dana iz pritvora uz obavezu da ide na lečenje od zavisnosti od narkotika, a zabranjeno mu je bilo i da prilazi majci dve godine pošto ju je napao.

Kako se navodi, on joj je klečao na licu, od čega je krvarila i imala modrice, a sve zbog cigareta koje je trebalo da mu kupi.

Na suđenju se čulo da su svedoci posvedočili da je Džetro Lezenbi uzviknuo triput „Ubiću te!“, dok je držao majku pribijenu uz zemlju.

Musician and writer Nick Cave has announced that his son, Jethro Lazenby, has passed away at the age of 30. The death of Lazenby, an actor and model, follows less than seven years after the passing of his younger half-brother, Arthur.😢 pic.twitter.com/dvdnzs0oPZ

— Sumner (@Atimad101) May 9, 2022