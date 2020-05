Preterala sa operacijama: Starleta promenila lični opis (foto)

Kloi Kardašijan objavila je na svom Instagramu novi selfi, koji je u kratkom roku skupio više od 5 miliona lajkova.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 22, 2020 at 2:51pm PDT

Međutim, ono to je svima prvo zapalo za oko je novi izgled popularne rijaliti zvezde. Mnogi su najpre imali poteškoća da na fotografiji uopšte prepoznaju 35-godišnju Kloi jer čini se da je preterala sa plastičnim operacijama ili fotošopom i potpuno promenila lični opis.

Kako prenosi Dejli Mejl, spekuliše se da je novi izgled Kardašijanke zapravo kombinacija operacija, injekcija, gubitka težine i filtera, šminke ali i osvetljenja.

khloe kardashian literally got a whole new face😖

.@khloekardashian who you trying to fool sis? pic.twitter.com/FFwt2pYjtk

— miss king of tea (@thehoIIywoodtea) May 23, 2020