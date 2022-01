Pretužna fotografija srpske glumice iz narodne kuhinje (foto)

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije glumice Vesne Pećanac, supruge filmskog reditelja Živka Nikolića iz narodne kuhinje, sa tužnim izrazom lica i maramom na glavi.

„Redovna korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva. Da li prepoznajete ženu na ovim fotografijama“, upitala je jedna tviterašica.

Mnoge je ovakvo izdanje glumice šokiralo i potreslo.

„Ja ne razumem. Zar pozorišta u kojima rade glumci ne uplaćuju penziju za svoje umetnike? Kako to da glumci nemaju penzije?“, upitao je jedan korisnik Tvitera.

„Ja ne mogu da verujem da je to ova glumica. Koliko je samo bila lepa u mlađim danima. Kao da je neko život isisao iz nje“, nadovezao se drugi tviteraš.

Bilo je i onih koji su kritikovali njene kolege iz glumačke profesije.

„Katastrofa. A neke njene kolege se bahate i prijete odlaskom iz zemlje jer zaboga nemaju ‘adekvatan’ tretman. Gde je ta kolegijalna solidarnost? Ne mora da joj se udjeljuje pomoć, ali može da se ponudi posao“, glasio je jedan od komentara.

Srpska glumica Vesna Pećanac ostvarila je brojne uloge kako na filmu i televiziji, tako i na pozorišnim daskama. Bila je udata za poznatog reditelja Živka Nikolića, sa kojim ima dva sina, a neke od svojih najpoznatijih uloga ostvarila je upravo u njegovim filmovima “Lepota poroka” i “Čudo neviđeno”. Publika je dobro pamti i kao Jeku iz serije “Đekna još nije umrla, a kada će ne znamo”, a veliki deo karijere provela je u “Ateljeu 212”.

Inače, glumica je svojevremeno opisala kroz kakav je pakao prolazila.

„U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica… Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija – sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: Odigraj to na sceni. I to je život“, ispričala je Vesna jednom prilikom.

Nakon smrti supruga, pojavile su se informacije da je glumicu zlostavljao sin, te da je iz porodičnog doma pobegla u prihvatilište za žrtve nasilja u porodici. Međutim, Vesna o tome nikada nije želela da govori, već je u tišini nosila svoju muku.

