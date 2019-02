Proslavljeni glumac dobio otkaz, završio na odvikavanju

Nakon što je u tri filma glumio ‘Betmena’, Ben Afrlek (46) dobio je otkaz i više neće glumiti ovog junaka. Naime, kako je najavljeno, novi film o Betmenu stiže u bioskope 2021. godine, režiraće ga Met Rivs, a Aflek je i sam potvrdio da on neće biti u njemu.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019